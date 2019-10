La moglie è incinta e lui ha un infarto, quello che accade dopo è incredibile

Una donna era in attesa del suo primo bambino e una notte era a letto con il marito. Ad un certo punto ha sentito che il marito, invece di respirare, emetteva uno strano suono e sembrava come se stesse soffocando.

Ha chiamato i medici perchè l’uomo, anche se ripetutamente chiamato non si svegliava e i medici hanno detto che era in corso un infarto. L’uomo è stato prontamente ricoverato ma le sue condizioni erano molto critiche tanto che i medici avevano detto alla moglie che difficilmente ce l’avrebbe fatta ma, anche se ce l’avesse fatta, avrebbe avuto danni celebrali permanenti.

Questa vicenda è accaduta nel Minnesota, negli Stati Uniti.

L’uomo è rimasto in coma per tanto tempo e i medici piano paino stavano provando a ridurre la dose di medicine che lo tenevano in coma farmacologico per vedere se riusciva a svegliarsi in modo autonomo. Un giorno alla moglie si sono rotte le acque ed è iniziato il travaglio. In quello stesso momento che la donna stava partorendo, nell’altra stanza l’uomo si è svegliato senza aver riportato alcun danno celebrale.