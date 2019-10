Mara Venier a Domenica In, telefona in diretta a Leonardo Pieraccioni ma lui risponde , stavo guardando Barbara D’Urso, la reazione della Venier

Ieri, domenica 20 ottobre durante la puntata di Domenica In sono accadute tante cose, momenti belli ma anche commoventi soprattutto perché era una data particolarmente importante, il compleanno di Mara Venier. In tanti sono intervenuti solo per farle gli auguri, personaggi famosi a lei tanto cari da Lino Banfi a Cristian De Sica, da Renato Zero a Vittorio Feltri.

Tanti le hanno dimostrato il loro affetto e simpatia e poi, ospite in studio, è stato Carlo Conti che ha parlato dello spettacolo che sta portando in giro per l’Italia insieme ai suoi due amici storici: Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Mara Venier ha invitato Carlo Conti a snocciolare le date del loro spettacolo e, poiché Carlo Conti non le ricordava tutte, ha deciso di chiamare in diretta Leonardo Pieraccioni per farsele dire. Pieraccioni, appena contattato, sembrava un po’ stonato e allora la Venier gli ha chiesto cosa stesse facendo e lui ha risposto “stavo guardando Barbara D’Urso su canale 5”. Pronta la risposta della Venier: “ma a quest’ora Barbara non ha ancora iniziato” e così sono scoppiati tutti e tre in una fragorosa risata.