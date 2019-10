Matteo Salvini segreto, “Non ho mai tradito Elisa Isoardi, poi parla sul possibile matrimonio con Francesca Verdini

In una recente puntata di “Un giorno da Pecora” andato in onda su Radio Uno l’ex fidanzata di Matteo Salvini aveva raccontato di aver prima scoperto la password del cellulare dell’ex Ministro degli Interni e di aver “trovato qualcosa che l’aveva fatta molto arrabbiare”.

Elisa Isoardi aveva detto che in particolare a farla insospettire era stata una data di nascita. Salvini a sua volta è intervenuto a un giorno da Pecora e ha smentito la sua ex fidanzata dicendo di non avere nulla da nascondere e di non averla mai tradita.

Ha detto che sul suo cellulare la password era “complicatissima 1,2,3,4,5,6”. Poi il leader della Lega ha detto che ““sui miei telefoni ci sono tante cose di lavoro ma non trovate altro”.

Matteo Salvini ha voluto mentire categoricamente che la sua ex avesse trovato qualcosa di sconvolgente sul suo cellulare: “Ho una fidanzata alla volta: escludo che possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avrei avuto relazioni”.

Elisa Isoardi aveva confessato che dopo aver scoperto qualcosa che non le piaceva, per gelosia aveva spaccato il telefono del leader della Lega.

Matteo Salvini ha smentito anche questo: “Ma non è vero…Tra l’altro questo telefono ce l’ho da 7/8 anni”.

Poi i conduttori hanno chiesto al leader del centrodestra se ha intenzione di sposare Francesca Verdini: “Non è in programma, lei è giovane e stiamo bene insieme”.