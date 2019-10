Una donna anziana riceve come regalo dal figlio un viaggio in Colombia ma non immagina la cattiveria di quel regalo

Una donna moto anziana ha ricevuto dal figlio un biglietto aereo per fare un viaggio in Colombia. La donna è stata molto felice di ricevere questo regalo perchè pensava di fare quel viaggio, tra l’altro bellissimo, a Bogotà, insieme al figlio e per questo, piena di gioia si è recata in aeroporto . Ma ben presto ha scoperto la terribile verità: non c’era il figlio ad aspettarla perché questi non aveva nessuna intenzione di viaggiare insieme alla mamma : il figlio aveva comprato quel biglietto aereo solo per sbarazzarsi dell’anziana mamma. Quando la donna ha capito la verità è stato per lei terribile.

La donna che aveva 80 anni viveva in Messico .

Per fortuna una hostess che ha capito cosa era stato organizzato per quella anziana donna ha segnalato la situazione all’autorità portuale che ha provveduto a farla ricoverare in ospedale perché la donna aveva anche diverse patologie.

.

In ospedale i medici le hanno diagnosticato un infezione alle vie urinarie e anche una forte disidratazione in atto.

Dopo l’ospedale la donna è stata trasferta in una casa di riposo e sono stati chiamati i figli che hanno confermato la volontà di non prendersi cura della loro mamma.