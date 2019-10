Bimbo porta tutti i soldi che aveva messo da parte a un senzatetto, la reazione dell’uomo però è inaspettata

Un bimbo di 9 anni era riuscito nel tempo a risparmiare un po’ di euro con intenzione di spenderli per qualcosa di utile.

Il piccolo però era rimasto molto toccato dalla presenza vicino casa di un mendicante. Così un giorno ha deciso di compiere un gesto bellissimo, donare tutti i suoi risparmi, circa 50 euro, al mendicante.

Il piccolo aveva ricevuto quei soldi come dono per il suo compleanno e in regalo per le festività e aveva intenzioni di spenderli per un gioco ma non aveva resistito da donarli al mendicante.

Il bimbo è di Castelfranco in Emilia. Il mendicante però ha voluto compiere un gesto unico. Ha restituito i soldi alla famiglia del bambino.

Il senzatetto si è recato al negozio del papà e della mamma del bimbo di 9 anni e ha detto: “Questi soldi non mi appartengono, ed è giusto che io ve li restituisca”.

Il bimbo ha detto che ha fatto quel gesto perché il mendicante aveva bisogno più di lui di quei soldi. I genitori in un primo momento hanno pensato di punire il figlio, perché con quei soldi “si riesce a mangiare per due giorni”, poi si sono resi conti del gesto bellissimo del piccolo.