Un figlio porta la mamma nella casa di riposo e quando va a trovarla lei gli dice una cosa terribile

Un uomo aveva preso una decisione che, purtroppo, prendono tanti figli: portare la mamma in una casa di riposo.

La mamma non si è per nulla ribellata alla decisione del figlio ma, capendo di non essere voluta in famiglia si è fatta portare senza condannare né supplicare di non essere lasciata lì.

Certamente la donna avrebbe preferito tutt’altra soluzione per la sua vecchiaia, una casa accogliente da dividere con figli e nipoti ma per lei il figlio aveva deciso altro e lei aveva accettato di buon grado.

L’uomo andava spesso a trovare l’anziana madre e si preoccupava che non le mancasse nulla e la mamma diceva di stare bene. Un giorno, quando la mamma era ormai prossima a lasciare questa vita, il figlio durante una delle visite le chiese come stesse e la mamma rispose così: “ È tutto a posto, figlio mio. Posso superare la fame e il caldo. Sono solo preoccupata riguardo al tuo benessere per quando anche i tuoi figli ti lasceranno qui”. La mamma non aveva fatto sentire per nulla in colpa il figlio per la decisone presa, non glielo aveva fatto mai pesare e lo aveva accolto sempre con tanti sorrisi facendogli credere di stare bene e che quella soluzione le andasse bene. Ma quando era in punto di morte , anche in quell’ultimo estremo momento non si è preoccupata di se stessa ma del futuro del figlio.