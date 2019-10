Ambulanza corre verso l’ospedale ma si apre il portellone e il paziente cade per strada, cosa accade dopo

Una vicenda assurda e per alcuni versi ridicola quella accaduta a Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina.

Un’ambulanza aveva soccorso un uomo e stava recandosi in ospedale perché i sanitari lo curassero.

Ad un certo punto, però, si è aperto il portellone durante la corsa e il paziente è caduto giù dall’ambulanza andando a finire per terra.

Per fortuna dietro l’ambulanza c’era un’auto che stava percorrendo la strada nello stesso senso di marcia, il cui conducente ha assistito alla scena e ha avvisato gli infermieri che erano sull’ambulanza.

Questi appena hanno capito cosa era accaduto, hanno fermato il mezzo, hanno ripreso a bordo l’uomo, lo hanno caricato su e sono ripartiti alla volta dell’ospedale.

Se il conducente dell’altra auto non li avesse avvisati, gli infermieri avrebbero proseguito il percorso fino all’ospedale solo li si sarebbero resi conto di aver perso il paziente. Dalla ricostruzione dei fatti sembra, però, che non c’è stata un’apertura accidentale del portellone ma che il paziente fosse ubriaco e abbia aperto lui le porte per poi lanciarsi sulla strada. Il video di questa scena è stato postato in rete ed è diventato subito virale.