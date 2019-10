In Italia c’è un ospedale dove non si paga nulla, i medici sono tutti volontari e sono bravissimi

In Italia c’è un ospedale dove è tutto gratis perché i medici sono volontari e sono anche molto bravi.

Questo ospedale si trova a Catania.

L’ospedale cura tutte le persone che non hanno possibilità economiche e 50 dottori a rotazione prestano le cure necessarie.

Questo ospedale si chiama “Poliambulatorio Santa Marta” ed è stato fortemente voluto da don Mario Torracca, che è un prete ma anche un medico ed è uno dei volontari.

In questo ospedale sono dedicate al volontariato 14 stanze, due sale odontoiatriche; 23 tipi di medicina specialistica, tra le alte cardiologia, ginecologia, nefrologia e oncologia.

Non mancano una nursery e in più si danno vestiti e medicine gratis.

E’ lo stesso Don Mario Torracca che spiega : «E’ un sogno che oggi diventa realtà. E’ grazie al sacrificio di tanti volontari oggi abbiamo questa grande risorsa per moltissime persone. Qui avremo la possibilità di accogliere tante persone che hanno grossi disagi economici e non hanno il denaro per pagarsi nemmeno il ticket»

E poi aggiunge: “Intendiamo prenderci cura del malato in tutti i suoi aspetti, anche quelli emotivi … Fin dall’inizio ho puntato sulla formazione degli operatori e sulla prevenzione perché il nostro obiettivo non è solo quello di prenderci cura di chi sta male, ma favorire lo star bene in salute in tutti gli altri”.