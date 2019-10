C’è un’azienda che assume solo persone dai 50 anni in su e che hanno problemi economici

C’è un’azienda in Toscana, la Mr Kelp, che ha deciso di assumere solo persone che hanno più di 40 anni e che hanno un disperato bisogno di lavorare.

Questa azienda, la MrKelp è nel settore dei multiservizi,e ha preso una decisone importante: far lavorare alle proprie dipendenze chi, a causa della crisi, da un giorno all’altro si è ritrovata senza lavoro.

Questa azienda, nella persona del suo fondatore, Alessandro Marzocca ha spiegato così: “Abbiamo optato per assunzioni che privilegiassero l’inserimento di donne e uomini che avessero perso il proprio lavoro per colpa della crisi…. Vogliamo dare opportunità a persone sui cinquanta che si trovano in difficoltà, aiutandole a reinserirsi nel mondo del lavoro.”

Alessandro non è l’unico fondatore , ci sono anche altre due soci, Simone Orselli e Serena Proferi.

La loro azienda si occupa di pulizie degli immobili, giardinaggio, ripazioni.

E’ stata in grado, con la sua filosofia, di aiutare, assumendole, circa 20 persone.

Le testimonianze arrivano direttamente dai dipendenti e così Massimo di 56anni ha dichiarato:“Avevo un’azienda che è stata spazzata via dalla crisi, ho pensato che per me non ci sarebbe stato più spazio nel mondo del lavoro. Oggi posso dire che la scommessa è vinta.”

Un’altra dipendente, Nicoletta ha raccontato: “Il coraggio di questi imprenditori è stato ripagato dalla voglia di molte persone che, come me, non aspettavano altro che tornare protagoniste della loro vita”