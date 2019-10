Ultimi sondaggi Emilia e Calabria, vento in poppa per Salvini, rischio nuova batosta per Lega e M5S

Una capacità di far campagna elettorale quella di Matteo Salvini e il suo staff innata. Il leader leghista sta mettendo in moto la sua macchina da guerra per vincere anche le prossime elezioni elettorali regionali sia in Emilia, da sempre regione più rossa d’Italia, che in Calabria.

Già nei prossimi giorni Matteo Salvini sarà in Emilia per la presentazione della candidata del centrodestra alla presidenza della regione.

Mentre la Lega viaggia con il vento in poppa non si può dire lo stesso per la coalizione di governo giallorosso.

Come in Umbria sia la Calabria che l’Emilia saranno battute quartiere per quartiere dal leader leghista. Mentre in Calabria i sondaggi sono molto favorevoli al centrodestra che dovrebbe farcela senza eccessivi intoppi, la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia supererebbero il 50% dei consensi, con il Pd che non supererebbe il 20% dei voti e un M5S di poco superiore al 15%.

In Emilia la lotta sembra essere molto dura. A far la differenza saranno gli indecisi che al momento, secondo le ultime rilevazioni, sono superiori al 40% degli elettori.

Il Pd, nei sondaggi tiene, supera il 30% dei consensi in Emilia, anzi arriva al 33,1%. Per il M5S secondo i sondaggi la situazione in Emilia è tragica non raggiungerebbe le due cifre attestandosi con una percentuale di poco superiore al 7%.

La Lega anche in Emilia viene data come il primo partito con oltre il 34% dei consensi, bene anche Fratelli d’Italia con quasi il 9%, in calo Forza Italia al 6%.