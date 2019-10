Festival di Sanremo 2020 ad affiancare Amadeus tre grandissimi nomi, Roberto Benigni, Antonella Clerici e Rosario Fiorello

In questi giorni stanno sempre diventando più frequenti le voci sui nomini dei possibili conduttori del festival di Sanremo 2020 accanto a Amadeus.

Sembra che la Rai abbia intenzione di fare le cose in grande. In particolare a affiancare Amadeus potrebbero essere grandissimi nomi del cinema e del mondo dello spettacolo.

Ad aprire la kermesse musicale ci sarà sicuramente Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha confermato la sua presenza sul palco dell’Ariston già da qualche settimana.

Ma i nomi dei possibili due altri conduttori del Festival sono capogiro. Il nome più gettonato in queste ore è quello del più famoso attore italiano, Roberto Benigni.

Oltre a Benigni accanto a Amadeus ci dovrebbe essere un altro volto notissimo della televisione italiana Antonella Clerici.

Sembra che Amadeus ogni giorno sarà affiancato da un conduttore diverso. Si partirà il primo giorno con Fiorello, poi ci sarà Antonella Clerici, Jovanotti e per l’ultima serata Roberto Benigni.

Novità anche per la serata di giovedì. A spiegarle è stato lo stesso Amadeus: “Non per forza un brano che ha vinto, va bene anche un pezzo che è stato semplicemente presentato in gara. I cantanti avranno la libertà di reinterpretarlo come vogliono, da soli, con un coro o con l’artista originale. Quello che cambia quest’anno è che il punteggio ottenuto quella sera sarà valido per la classifica generale”.