Si lascia con il marito, si trasferisce in America e cosa le accade è veramente incredibile

Una donna di 47 anni, Paola Da Re aveva deciso di mettere fine al suo matrimonio. Nonostante facesse la casalinga e non avesse alcuna prospettiva per il futuro ha preso una decisone molto coraggiosa: si è trasferita in America e ha iniziato a lavorare come baby sitter.

Ma questa donna, Paola è anche una bravissima cuoca e ciò che le riesce meglio di ogni altra cosa è la pasta fresca e allora le viene un’idea : trasformare la sua passione in lavoro.

Il problema di Paola, però, era quello di dover dimostrare in America che poteva mantenere la figlia con il suo lavoro altrimenti dopo sei mesi sarebbe dovuta andare via e ritornare in Italia.

Dopo un po’ l’ha raggiunta anche l’altra figlia che aveva degli amici che avevano un ristorante.

La ragazza parla così bene ai suoi amici ristoratori delle doti culinarie della mamma che questi la vogliono conoscere e le chiedono di preparare due piatti di gnocchi freschi.

Lei li prepara e li porta al ristorante, il Mauro’s Cafè. I clienti che li assaggiano fanno tantissimi complimenti e da allora ogni cliente chiede sempre lo stesso piatto: gnocchi al pomodoro. E così che piano piano Paola è sempre più richiesta fino a quando non realizza il progetto “Pasta Sisters” ,che va così bene che oggi Paola ha 70 dipendenti .

La donna ha spiegato così:«Ora tutto ci sorride ma all’inizio è stata dura perché non avevamo neppure i soldi per comprare la macchina degli gnocchi».