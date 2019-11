Pensa sia un tronco ci cammina su ma era un coccodrillo, quello che accade dopo è terribile

Un uomo australiano , Elston Lami Lami, 42 anni era andato a caccia vicino a Minjilang sull’isola di Croker, a nord-est di Darwin, la capitale del Territorio del Nord,.

Ad un certo punto, mentre era in acqua pensando di avere davanti a se un troco è salito su. Ma non si trattava di un tronco bensì di un coccodrillo che si è ribellato a quello che all’animale è sembrato un attacco.

Elston Lami Lami, racconta così ciò che gli è accaduto: “Corsi, il sangue mi usciva dalla gamba sinistra … Corsi per la mia vita”.

E poi prosegue: “In realtà mi sono arrampicato e sono rimasto in cima al coccodrillo per 15 secondi … Mio cugino poi mi ha detto che ero in piedi sulla sua schiena, e in una frazione di secondo mi ha girato e mi ha rovesciato.”

E poi aggiunge:”Ha iniziato a lanciarmi e ho colpito la banca, quindi ha attaccato”.

Alla fine il coccodrillo lo ha preso per le gambe e il cacciatore è riuscito, con tutte le sue forze a liberarsi dandogli calci e colpendolo ripetutamente.