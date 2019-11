Festival di Sanremo 2020, Amadeus avrebbe deciso, il co-conduttore sarà uno dei cantanti più amati in Italia, ecco chi è

Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, non vede l’ora che la kermesse inizi e ha intenzione di stupire gli italiani, con grandi ospiti e con l’aiuto di personaggi dello spettacolo notissimi.

Già la sicura presenza di Jovanotti e di Fiorello ha riacceso gli entusiasmi sul Festival.

Oltre a Jovanotti e Fiorello sembra probabile anche la presenza di altri due super ospiti come Roberto Benigni e Antonella Clerici.

Ma l’idea che sembra prendere sempre più concretezza da parte del direttore artistico è quella di avere come co-conduttore uno dei cantanti italiani più amati sia in Italia che in Europa.

Il nome che circola sempre con più insistenza è quello di Tiziano Ferro che sembra sia disposto ad accettare la grande responsabilità di condurre un festival.

Sarebbe per Tiziano Ferro la prima volta che si cimenterebbe come conduttore come del resto qualche anno fa fecero Arisa e Emma Marrone.

Tra lo staff di Tiziano Ferro e dirigenti Rai ci sarebbero già avviate trattative in corso.

Per il dopo Festival, invece, sembra essere sicura la presenza di Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci.