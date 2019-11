Residenza reale invernale di Sandringham, la Regina Elisabetta ha paura ad andarci perchè il castello è infestato dal fantasma di Lady Diana

Un segreto mai rivelato prima ma anticipato dal seguitissimo sito inglese Daily Mail. Secondo quanto confessato da Kenneth Rose un esperto reale morto nel 2014, una residenza reale invernale è infestata dal fantasma di Lady Diana.

Secondo quando detto dall’esperto reale e solo reso noto in questi giorni, la residenza reale infestata dal fantasma di Lady Diana è il castello di Sandringham.

Solo da pochissimo sono stati pubblicati i diari segreti di Kenneth Rose e in una di quelle pagine viene raccontato l’episodio in cui la Regina Elisabetta fu avvisata della presenza nel castello reale di un fantasma.

Ad avvisare la Regina fu nel 2011 la servitù che disse, in particolare, che in una stanza del castello non si poteva entrare perchè la paura era tanta e si avvertiva la presenza di Lady Diana.

In particolare la servitù disse di non voler più lavorare nel castello per paura e la Regina chiese ai suoi dipendenti di non dire nulla a nessuno.

La stessa Regina, fu molto turbata dalla notizia e decise di non andare più in quel castello per paura del fantasma di Lady D.