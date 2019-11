Decide di lasciare con un sms la fidanzata e le elenca i sei motivi, il messaggio diventa virale

Ha deciso di lasciare la sua ex ragazza in un modo molto insolito inviandole un sms con il quale le ha elencato i motivi della sua decisione.

I due erano fidanzati da solo due mesi e il ragazzo ha decido di troncare la loro storia senza pensarci troppo.

Bob, così si chiama il ragazzo, ha scritto nel messaggio che il primo dei motivi per ha preso la drastica decisione è che sullo status di Facebook la ragazza non si presenta agli amici come “impegnata”.

Il secondo motivo è perché l’ex ragazza di Bob non lo ha invitato a un matrimonio al quale lei aveva deciso di partecipare.

Il terzo motivo è che: «Non dividi il tuo tempo equamente e il tuo fidanzato dovrebbe avere la priorità». Poi la scortesia con il micio di casa e il linguaggio scurrile.

Poi un altro dei motivi è che la ragazza non ha mai voluto rivelare il numero di fidanzati precedenti. Un altro motivo è che la ragazza è stata molto maleducata con il suo gatto e in fine chiude Bob il messaggio così: «Trovo difficile trasformarti nella donna che vorrei e non ho bisogno di questa scocciatura. Spero tu abbia tutto il meglio dalla vita».

La ragazza una volta avuto il messaggio lo ha postato su Twitter e in brevissimo tempo è diventato virale.