Terremoto in tempo reale oggi , nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone, sciame sismico avvertito anche a Roma, gente per strada e tanta paura

Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici.

In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19.

La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da Pescosolido.

La forte scossa di 4.4 avvenuto subito dopo le 18 di ieri e le ulteriori scosse in particolare quella subito dopo mezzanotte sono state avvertite anche in alcuni quartieri del centro di Roma.

L’evento sismico in modo particolare è stato avvertito nel basso Lazio, nella zona compresa tra Frosinone, Cassino e Sora.

Subito dopo l’evento sismico della 18,35 si sono susseguite numerose repliche, almeno trenta, l’ultima delle quali alle 5,38 di stamane di magnitudo 2.1.

Nell’area c’è molta preoccupazione che possa esserci una scossa anche di magnitudo superiore a quelle fino ad ora registrate.

Per la mattinata di oggi sono state chiuse per motive precauzionale le scuole di Sora, Cassino, Arpino e Isola Liri in provincia di Frosinone e anche a Avezzano e Tagliacozzo in Abruzzo.