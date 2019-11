Firenze, prende ben 177 multe in 5 anni per un totale di 16 mila euro ma le fa notificare al nonno spagnolo di 89 anni

Un uomo di 36 anni in cinque anni ha collezionato un altissimo numero di multe, ben 177, tutte a Firenze centro.

L’uomo ha collezionato multe con una Volkswagen Golf parcheggiata molte volte in zona Ztl senza il necessario permesso, oppure in divieto di sosta, 35 delle infrazioni sono state rilevate dall’autovelox per eccesso di velocità e altre multe sono state elevate per transito per transito in corsie preferenziali.

Le multe sono state dal 36enne tutte fatte intestare al proprietario della Golf , suo nonno un uomo di 89 anni che vive in Spagna.

I vigili urbani di Firenze hanno scoperto l’inganno dopo che l’uomo si è presentato a ritirare l’auto rimossa dopo essere stata parcheggiata in un luogo con il divieto di sosta.

In totale, in questi cinque il 36enne ha accumulato multe per un totale di 15.784,99 euro tutti a nome del nonno di 89 anni residente in Spagna.

L’ultima infrazione è di 41 euro per sosta in zona limitata e di 85 euro per la mancata immatricolazione dell’auto in Italia, veicolo straniero che circola in Italia da più di un anno.