La suocera tratta male la nuora, la reazione del figlio non si dimentica facilmente

Un uomo, Clint Edwards aveva sposato una donna che la mamma criticava spesso perché, a suo dire, non riusciva a tenere perfettamente in ordine la casa.

Nonostante la sua disapprovazione l’uomo era andato dritto per la sua strada, l’aveva sposata ed era anche molto felice con lei.

Ma la mamma la criticava sempre e non mancava occasione per dire al marito che la moglie sbagliava ogni cosa che faceva.

Clint Edwards all’ennesima discussione avuta con la mamma a proposito della moglie, le ha risposto sul suo blog: “Non ho idea di cosa sto facendo: il blog di un padre” riportando la conversazione che aveva avuto con la mamma.

La mamma gli aveva chiesto: “Non ti dispiace che Mel non pulisca la casa?”

E lui ha raccontato così: “Era sabato. Stavo lavando i piatti e onestamente, non sapevo cosa dire. Mia madre non l’ha detto in modo cattivo. Era più curiosità la sua.

Ovviamente si è resa conto che la nostra casa non è mai tanto pulita. Ma non è solo di Mel il compito di pulire. Per me matrimonio significa società … “Non sapevo davvero come rispondere a mia madre, quindi ho esitato. Non so mai veramente cosa dire in momenti come questi. Ma pensandoci bene penso che le credenze di mia madre dipendano esclusivamente dai tempi in cui è cresciuta.

E poi ha aggiunto così: “Non conosco molto bene mio padre, ma ricordo che mi ha dato questo consiglio sulla scelta di una moglie:

“Visita la sua casa inaspettatamente. Guarda come si comporta lì. Il modo in cui tiene la casa può dire molto di una donna. ”

A differenza di mio padre, non ho davvero pensato a una casa pulita quando ho sposato mia moglie. Ho pensato a come mi piaceva quello che aveva da dire. A come mi fa sentire.

Al suo sorriso, alla sua dolcezza e a quanto sarebbe stata premurosa con i nostri figli.

“Non mi sono sposato per avere una casa pulita. Mi sono sposato per condividere la mia vita con la persona che amo”.

E la mamma gli ha risposto così:

” Beh… probabilmente tutto ciò è più importante di una casa pulita”.