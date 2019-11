Le lenti a contatto colorate possono essere un pericolo per i nostri occhi

Spesso si usano le lenti a contatto colorate per sembrare diversi o per darsi quel tocco in più di charme: un paio di occhi blu o verdi fanno sempre colpo.

Ebbene ora i medici hanno lanciato un allarme. Le lenti a contatto colorate sono molto pericolose.

La dottoressa Elizabeth Hawkes, consulente oculista presso la Cadogan Clinic di Londra ha dichiarato così: «Le lenti a contatto impiegate per uso cosmetico sono spesso di scarsa qualità e aumentano il rischio di abrasioni della cornea, cioè di graffiare l’occhio».

E poi ha spiegato meglio: «Se questo graffio si infetta può progredire in un’ulcera che, potenzialmente, può causare perdita di vista fino a cecità completa. Non vale la pena correre questo rischio per il look di una sola serata!».

A supportare queste sue dichiarazioni è intervenuto anche l’American Academy of Ophthalmology che ha affermato che se si indossano lenti a contatto senza prescrizione si rischia di incorrere in un’infezione della cornea.

Certamente è il caso di usarle con cautela e con tutti gli accorgimenti previsti, soprattutto con una rigorosa pulizia.