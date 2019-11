Calciomercato Juventus, Paratici tenta il colpo a sorpresa, vola a Londra per uno tra Willian e Pogba

Nel mirino della Juventus ci sono due giocatori dal livello altissimo. Uno dei due Paratici farà di tutto per portarlo alla corte di Sarri.

Il ds bianconero è volato a Londra per cercare di iniziare una trattativa per la cessione dell’attaccante Mandzukic e nello stesso tempo per portare a casa un giocatore di caratura internazionale per il centrocampo bianconero.

Due sono i nomi finiti sul taccuino di Paratici. Uno sarebbe un gradito ritorno in maglia bianconera ed è Paul Pogba attualmente al Manchester United ma già da qualche mese fermamente intenzionato a tornare a Torino.

L’altro giocatore seguito dalla Juventus è il forte centrocampista del Chelsea, Willian. Sarri conosce benissimo Willian per averlo allenato lo scorso anno e sarebbe felicissimo di riaverlo con sé.

Tra i due Paratici preferirebbe portare in bianconero Paul Pogba ma sembra che il più abbordabile tra i due sia proprio Willian.

Il ds della Juventus sta approfittando della pausa per le nazionali per cercare di chiudere una trattativa importantissima per la squadra bianconera che con l’innesto di un centrocampista di valore aumenterebbe enormemente il suo spessore tecnico.