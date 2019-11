36 enne non ha mai avuto una storia ma è già padre di 14 figli

Una storia incredibile quella del 36enne Trent Arenault. L’uomo ha un’occupazione di tutto rispetto, è un addetto alla sicurezza nella Silicon Valley, ma è anche uno dei principali donatori per l’inseminazione artificiale al mondo.

Il 36enne fa come dopolavoro il donatore per l’inseminazione artificiale e durante gli anni è diventato papà per ben 14 volte.

L’uomo ha voluto sottolineare che fino a questo momento non ha mai avuto una storia con una donna.

Il 36enne ha anche voluto spiegare il perché non ha mai avuto un’esperienza amorosa con una donna: “Ho impegnato il 100% delle mie energie per le coppie che non riescono ad avere bambini, quindi non posso concedermi”

Per l’addetto alla sicurezza il suo dopolavoro è una vera e propria missione tanto che fa il donatore gratis a tutte le coppie che è certificato che non possano avere figli e non hanno grandi possibilità economiche.

Però negli Stati Uniti essere un donatore “professionista” è illegale tanto che Trent Arenault ha avuto una intimidazione dalla Food and Drug Administration a terminare il suo servizio.