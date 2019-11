La bambina fa troppi capricci e la lezione della mamma è esemplare

Una bambina, forse abituata a ricevere ogni tipo di regalo e a vedere esaudire ogni tipo di richiesta una volta ha davvero esagerato. Aveva chiesto alla mamma l’astuccio delle lol ultimo modello. Nonostante in giro non se ne trovavano più la mamma pur di accontentarla, aveva girato tutta la città dopo il lavoro anche se stanchissima. Tornata a casa, la bambina aveva aperto l’astuccio e si era accorta che non era quello che aveva chiesto ma il modello precedente e, in un moto di rabbia, lo aveva lanciato nella spazzatura. La mamma indispettita e resosi conto che la figlia aveva superato ogni limite, le aveva imposto di regalare quell’astuccio ad una sua compagna e che lei non avrebbe avuto più nulla.

La bambina a quel punto era davvero disperata e aveva provato a convincere la mamma in tutti i modi a poter tenere per se quell’astuccio ma la mamma era stata irremovibile e la bambina aveva dovuto regalare quell’astuccio. La mamma poi ha postato tutto sul web ed ha riscosso tanta approvazione.