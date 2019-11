Emanuele Filiberto fa sul serio e con uno spot annuncia il ritorno della famiglia reale per tutelare i cittadini italiani, nasce così un nuovo partito?

Il principe Emanuele Filiberto ha annunciato il ritorno della famiglia reale in politica. Un annuncio inaspettato in un momento di grossa incerta e instabilità del paese.

Emanuele Filiberto di Savoia, durante lo spot, è apparso sereno e sicuro di se stesso. Lo spot ha avuto un gran risalto su tutti i social ma al momento i commenti risultano essere un po’ freddini.

Il Principe ha annunciato che farà un suo intervento in una trasmissione Mediaset nella quale parlerà della situazione complessa nella quale si trova il paese e nella volontà di scendere in campo in prima persona in difesa dei cittadini.

Il Principe ha detto che “In momenti di complessità un Paese ha bisogno di una guida stabile. Che porti fiducia e che sia da esempio”.

Con tono solenne il Principe ha iniziato il suo spot con la seguente frase a effetto: “Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai”.

Emanuele Filiberto ha spiegato in poche parole il perché della sua discesa in campo: “Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia Reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando”.