La mamma si deve sottoporre ad un delicato intervento chirurgico e vuole vicino il figlio che vive a 8.000 km lontano, lui le fa una sorpresa meravigliosa

Una donna doveva sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e aveva il desiderio, prima di entrare in sala operatoria di avere vicino il figlio che, per motivi di lavoro abita a 8.000 km lontani dalla mamma. La mamma era convita che il suo desiderio fosse irrealizzabile e per questo stava soffrendo molto e questo pensiero oltre a quello dell’intervento che la preoccupava molto, non la faceva essere serena. Il figlio, che sapeva perfettamente quale fosse il desiderio della mamma, ha fatto di tutto per esserci senza però dirle che lui il viaggio lo stava organizzando da tempo perché le voleva fare una bellissima sorpresa.

Il ragazzo, che di lavoro fa il blogger, era riuscito a comprare, ad un prezzo abbastanza conveniente un biglietto aereo che a prezzo pieno sarebbe stato per lui proibitivo.

E così, poco prima che la mamma entrasse in sala operatoria, lui è arrivato e i due si sono potuti abbracciare.

La mamma ha conquistato così un po’ di serenità e l’intervento è anche perfettamente riuscito.