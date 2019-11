Calciomercato Inter, sarà un gennaio scoppiettante in casa nerazzurra, in arrivo due campioni, Marotta vuole Edinson Cavani e Sandro Tonali

Marotta deve per forza di cose cercare di accontentare Antonio Conte. La presidenza del club nerazzurro ha dato il suo benestare per fare in modo che l’allenatore sia accontentato.

Marotta ha subito tentato di portare già a gennaio Mertens. Ma sembra difficile che possa realizzarsi l’affare.

A gennaio il giocatore in rotta di collisione con la dirigenza partenopea e l’Inter potrebbero però già firmare un precontratto che li lega per la prossima stagione. Un arrivo importantissimo quello di Mertens in maglia nerazzurra.

Ma i rinforzi servono ora. Marotta pensa di chiudere per due giocatori di livello assoluto. Il primo sarebbe il 19enne Sandro Tonali centrocampista del Brescia seguito dai migliori club europei. Classe cristallina, Stefano Tonali è considerato da tutti il nuovo Andreo Pirlo.

Il Brescia ha chiesto per cedere subito il forte centrocampista, 50 milioni di euro e non ha intenzione di scendere nemmeno di un centesimo.

Un giocatore così garantirebbe all’Inter una prospettiva molto rosea anche perché farebbe reparto con altri due giocatori italiani dal livello altissimo, Sensi e Barella.

Il nome per l’attacco è sensazionale di tratta di Edinson Cavani che è pronto a ritornare in Italia anche perché nel Paris Saint Germain non ritrova molto spazio grazie anche all’Inter che ha ceduto in prestito Maurito Icardi al club parigino.