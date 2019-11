Pilota d’aereo scopre cosa nasconde l’assistente di volo e prende una decisione molto difficile

Un’assistente di volo era diventata amica di un pilota d’aerei, entrambe donne, si confidavano su tanti argomenti ma l’assistente non aveva detto all’amica il suo segreto più importante: aveva una malattia ai reni e se non si fosse sottoposta ad un trapianto avrebbe rischiato la vita o di finire in dialisi per sempre.

Jodi Harskamp, ​​pilota della compagnia aerea Alaska Airlines nonostante l’amicizia che la legava all’assistente di volo, Jenny non sospettava nulla fino a quando la verità venne fuori e Jodi provò a fare dei test ospedaliere per capire se le due donne fossero compatibili in modo da poterle donare uno dei suoi due reni e così spiega: “Dal primo momento ho sentito che poteva essere compatibile! La sentivo così simile a me…”

E poi aggiunge: “Mi sono detta: avrò un rene in meno, ma la mia amica vivrà. È uno scambio molto equo e il dolore è solo temporaneo “.

Il trapianto è riuscito ed entrambe le donne stanno bene oltre ad aver rafforzato incredibilmente la loro amicizia e il loro legame.