Ultimi sondaggi politico elettorali, chi sale e chi scende, su Lega e Pd, giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle

Gli ultimi sondaggi politici resi noti durante la trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 premiano partiti che da settimane erano in discesa e penalizzano altri in salita da settimane.

In particolare due sono le notizie salienti, secondo l’istituto EMG Acqua, il Pd ricomincia a salire nel gradimento degli italiani, invece scende Fratelli d’Italia.

A raggiungere la maggioranza assoluta in Italia, secondo il sondaggio, è la coalizione del centrodestra che ottiene il 50,2% delle intenzioni di voto.

Al momento un italiano su due voterebbe centrodestra. Il partito che sta tirando il centrodestra a raggiungere la maggioranza assoluta è la Lega.

Il partito di Matteo Salvini ha raggiunto il 34,2% delle intenzioni di voto raddoppiando quasi le intenzioni di voto attuali del M5S.

Scende Fratelli d’Italia che aveva raggiunto il 10% ma dopo una settimana perde l’0,2% e si attesta al 9,8%.

In crescita il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, che nonostante le voci di possibili addii, raggiunge il 7,4% delle intenzioni di voto, ottenendo in una settimana l’0,4% in più.

Il PD di Nicola Zingaretti ottiene in una settimana un lusinghiero 0,5% in più attestandosi al 19,5% dei consensi.

Sale nel centrosinistra anche Italia Viva di Matteo Renzi che supera il 5% e si attesta al 5,7% ottenendo un più 0,8% in una settimana.

Profondo rosso per il Movimento 5 Stelle che non riesce a superare il 16,1%.

Altissimo il numero degli italiani che si dice confuso e deciso, al momento all’astensione, non voto o scheda bianca.

In Italia, attualmente, non andrebbe a votare il 42,4% degli aventi diritto al voto.