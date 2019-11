La bambina di tre anni è molto vivace e il papà la porta in giro con il guinzaglio

Un uomo, papà di una bambina di tre anni, ha 34 anni e , da quando è nata la sua bambina, si è iscritto ad un blog, che si chiama No Idea What I’m Doing, per essere sempre aggiornato e per imparare ad essere un bravo padre.

Edwards, molto timidamente, nel blog ha confessato: “Mi sto inventando come padre”.

Qualche tempo fa, però, ha raccontato come si sta comportando con la sua bambina ed è stato aspramente criticato. Edwards, infatti ha raccontato nel blog che lui e la moglie hanno deciso di portare la loro bambina a passeggiare con il guinzaglio perché la piccola sarebbe troppo vivace, corre troppo e rischiano di perderla di vista.

Nel blog gli utenti si sono scatenati criticando tantissimo questa modalità di tenere calma la bambina.

La piccola, Aspen dai racconti del padre non sta un momento ferma e lui teme che si possa fare male.

Il papà ha sperimentato il guinzaglio per la prima volta quando sono andati in vacanza a Disney World e da allora si è reso conto, insieme alla moglie, che era una sicurezza tenerla così, infatti a chi lo ha criticato sui social lui ha risposto così: “Proteggo la mia bambina e la mia serenità rispetto alla sua sicurezza”.