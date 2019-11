Nessuno lo vuole accompagnare al ballo di fine anno perché è down, lo invita la più bella della scuola

Un ragazzo down era un ragazzo molto in gamba e simpatico che aveva voglia di andare , come tutti i ragazzi della sua età, alla festa della scuola.

Aveva provato ad invitare diverse ragazze ma tutte gli avevano detto di no. Ognuna ambiva ad andare con il ragazzo più bello e scartavano il ragazzo down. Un giorno, però, quando mancavano pochi giorni al ballo e il ragazzo aveva perso ogni speranza di poterci andare e, in fondo anche la voglia di andarci, è stato invitato a partecipare da una ragazza ma non una qualunque ma quella che aveva vinto la fascia di reginetta della scuola e che avrebbe potuto avere qualunque ragazzo che l’accompagnasse. Questo gesto fatto da questa ragazza evidentemente bella dentro e fuori, è stato apprezzato da così tante persone che ha fatto notizia ed è andato a finire anche su Fox news.

La sera del ballo ci sono state le telecamere della televisione che hanno seguito tutta la serata e che hanno offerto alla coppia una limousine per prenderli e accompagnarli. In più il ragazzo ha avuto anche una borsa di studio del valore di 10.000 dollari.