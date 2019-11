Si sposa poco tempo dopo che il papà è morto ma durante la cerimonia sente una voce a lei molto familiare che le dice qualcosa di importante

Una ragazza si è sposata poco tempo dopo che il suo adorato papà è morto.

La ragazza era dilaniata dal dolore anche perché avrebbe tato voluto il papà ad accompagnarla all’altare ma purtroppo, per lei, non è stato possibile.

Il giorno del matrimonio la ragazza era molto emozionata, sentiva terribilmente la mancanza del padre e non si aspettava di certo quel che stava per accadere. Durate le celebrazione, ad un certo punto, il fratello al microfono cantò una canzone che lui stesso aveva scritto per raccontare il rapporto speciale che c’era tra la sorella e il padre.

La ragazza non se lo aspettava e quel testo della canzone la fece tanto emozionare.

Come se non bastasse in sala durante i balli tutti i suoi pareti maschi vollero fare, a turno, il primo ballo con lei per starle vicino in quel momento che sarebbe dovuto essere solo della ragazza con il padre. Vollero compiere questo gesto bellissimo per onorare il papà.