Una donna porta ogni giorno il suo bambino a trovare il padre, la foto è diventata virale

Una donna , mamma di un bambino molto piccolo, è rimasta vedova. La donna amava profondamente il marito e l’idea di non vederlo più per lei è insopportabile. Per lenire il suo dolore ogni giorno va a trovare il marito insieme al bambino, il frutto del loro amore, stende un telo e si sdraia su. In questo modo la donna si sente più vicino al marito che ha perso troppo presto. La scelta di portate anche il loro bambino è stata oggetto di discussione perché la foto di lei sdraiata sulla tomba del marito è stata postata in rete ed è diventata subito virale. In molti hanno ritenuto che non sia giusto portare i bambini in un cimitero per altri, invece, è giusto così poiché la morte è l’epilogo della vita e bisogna insegnare a farla accettare fin da piccoli ai bambini pe renderlo un concetto familiare.

Il marito della donna così disperata era un militare che è morto durante una missione e lei porta la bandiera americana su cui si stende per rendergli onore di essere morto per la patria.