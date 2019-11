Dopo la prima notte di nozze la moglie chiede il divorzio per un motivo imbarazzante

Una coppia molto innamorata aveva deciso di non avere rapporti fono al matrimonio. In realtà la decisione era del marito e la moglie aveva accettato credendo fosse un uomo d’altri tempi.

I due , dopo qualche anno, avevano deciso di sposarsi e, la prima notte di nozze è stata una scoperta ma non nel senso romantico che avrebbe dovuto essere quanto, piuttosto, nel senso più deludente possibile per una donna.

Una scoperta che per la moglie è stata, dicevamo, deludente come lei stessa ha voluto far sapere a tutti raccontando sui social la delusione e l’incredulità per le caratteristiche fisiche intime del marito.

Secondo la donna, infatti, il marito aveva delle caratteristiche fisiche che non sarebbero andate bene a nessuna moglie, neppure la meno esigente e lei aveva deciso di rendere pubblica questa situazione perché, secondo lei, il marito le aveva mancato di rispetto nel non dirglielo prima del matrimonio e poi nell’avere, volutamente, evitato qualunque incontro fisico per non far vedere alla moglie le sue dimensioni. inaccettabili.

Il marito, dal canto suo, è rimasto fortemente adirato per la pubblicità negativa e offensiva che la moglie ha fatto addirittura sui social. Dopo un giorno i due hanno divorziato.