La macchina ha un guasto, la donna apre il cofano e cerca di capire cosa accade poi la tragedia

Una donna , Alon Abare mamma di quattro bambini era alla guida della sua auto quando la macchina si è fermata.

Alon è’ uscita dalla macchina e ha aperto il cofano per provare a capire cosa fosse accaduto.

Mentre era con la testa nel cofano, ad un certo punto ha sentito che il suo capo veniva attirato in modo violento sempre più all’interno e poi ha sentito dei dolori terribili.

La donna non si riusciva a rendersi conto di quello che stava accadendo ma, per fortuna i suoi bambini, che erano seduti in macchina sono usciti e l’hanno tirata con forza via staccandola dal motore. I bambini, in quattro, hanno avuto la prontezza e la forza di trarre in salvo la loro mamma.

Senza quell’intervento la donna sarebbe certamente morta.

Per fortuna è andata bene anche se la donna ha perso definitivamente una parte dei suoi capelli e del cuoio capelluto ma certamente, senza l’intervento tempestivo dei figli, sarebbe morta. La donna ha voluto rendere pubblica la sua storia per mettere in guardia tutte quelle persone che, come lei, si improvvisano a fere dei lavori che non sanno fare.