Festival Sanremo 2020, accanto ad Amadeus ci sarà la cantante italiana più conosciuta al mondo, Laura Pausini

Sembra che sia molto probabile che accanto ad Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 possa esserci la cantante italiana più conosciuta al mondo, Laura Pausini.

Secondo clamorose indiscrezioni il nuovo direttore artistico della più seguita kermesse musicale che ha preso il posto di Claudio Baglioni vuol essere circondato di donne per la conduzione del suo festival.

In un primo momento aveva pensato a due bellezze italiane, Diletta Leotta e Monica Bellucci. Con Diletta Leotta proseguono le trattative, mentre Monica Bellucci ha declinato l’invito.

L’attrice che vive stabilmente in Francia, sembra che abbia dato la disponibilità a essere presente solo in una serata e ha rifiutato, per impegni già presi in precedenza, la possibilità di condurre il festival.

Mentre continuano le trattative per Diletta Leotta, in queste ultime frenetiche ore, Amadeus sta cercando di convincere a salire sul palco di Sanremo come conduttrice Laura Pausini.

La cantante non ha per il momento dato una risposta affermativa ma ha preso qualche giorno di tempo per poter decidere.

Attualmente Laura Pausini è impegnata come giudice in un seguitissimo talent in Sagna, La Voz. Per i giorni della manifestazione di Sanremo potrebbe liberarsi da qualsiasi impegno e decidere di salire, questa volta come conduttrice, ancora una volta sul palco della kermesse musicale più seguita dagli italiani.