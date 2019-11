Bari, incidente sulla Sp231, scontro frontale tra due auto, gravi una bambina e una donna

Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla SP231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa.

Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto.

I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e una signora. I due feriti non sono in pericolo di vita.

Ancora in via di accertamento le cause dell’incidente.