Calciomercato Juventus, l’erede di Cristiano Ronaldo per il club bianconero è Mauro Icardi

Sembra sempre più probabile che Cristiano Ronaldo a fine stagione decida di chiudere la sua avventura in maglia bianconera.

CR7 o abbandonerebbe il calcio giocato, ipotesi meno probabile, o ritornerebbe a vestire la maglia del suo primo amore, il Manchester United.

Sembra però che nell’ultimo periodo stia sempre più prendendo forma la possibilità che Cristiano Ronaldo possa trasferirsi in Francia dove è molto amato.

La squadra che in Francia farebbe follie per averlo sarebbe il Paris Saint Germain. I dirigenti della squadra parigine sarebbero disposti a pagare un ingaggio faraonico pur di avere tra le loro fila Cristiano Ronaldo.

Sembra un affare possibile visto anche i pessimi rapporti tra Sarri e lo stesso Cristiano Ronaldo.

La dirigenza bianconera sta già pensando al sostituto di Cristiano Ronaldo che dovrebbe essere proprio uno dei quattro fortissimi attaccanti della rosa del Paris Saint Germain .

In particolare la Juventus aveva l’idea di acquistare o Neymar o Mbappè ma in queste ultime ore sta sempre più prendendo piede un’altra clamorosa ipotesi far ritornare in Italia Mauro Icardi.

L’attaccante dell’Inter in prestito al Paris Saint Germain sta facendo faville nel campionato francese con una media impressionante di goal, uno ogni 71 minuti, inoltre il giocatore conosce benissimo il campionato italiano dove ha già giocato e segnato molto.

Un affare che potrebbe concludersi senza un grande esborso economico della Juve che acquisterebbe un giocatore fortissimo e ancora giovane.