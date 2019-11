E’ in sala travaglio per partorire, si mette il camice e aiuta un’altra donna a dare alla luce il suo bambino

Una storia incredibile e bellissima nello stesso tempo quella di una dottoressa che si trovava in sala travaglio per partorire ma, quando ha capito che un’altra mamma accanto a lei era ancora più vicina al momento del parto, non ha esitato, ha indossato il camice e l’ha aiutata a dare alla luce il suo bambino. Questa vicenda è accaduta in America nell’ Frankfort Regional Medical Center e la bravissima dottoressa si chiama Amanda Hess.

La dottoressa Amanda, quando ha sentito che una donna stava soffrendo tantissimo ha capito che c’era la possibilità che il suo bambino andasse in sofferenza e allora non ha esitato un attimo a togliersi la camicia che aveva indossato per partorire e indossare il camice di dottoressa ginecologa, precipitarsi dalla donna e aiutarla a partorire.

La dottoressa Amanda ha impiegato solo cinque minuti per far venire alla luce quel bambino dopo di che l’hanno costretta a stendersi perchè mancava pochissimo che partorisse anche lei.

Quando in ospedale la notizia è circolata di come la dottoressa si era comportata, nessun collega si è stupito perchè tutti la conoscono come una dottoressa eccezionale sia umanamente che professionalmente.