Una capra non tocca più il cibo, nessuno capisce il perché ma il motivo è il più banale

Questa vicenda è accaduta nel Ranch di salvataggio di Animal Place in California dove c’era una capra che avevano chiamato mister G, che per sei giorni non ha toccato cibo.

Nessun volontario riusciva a capire cosa avesse : non era malata né qualsiasi altra motivazione riusciva a spiegare tale comportamento.

Dopo aver indagato hanno scoperto che l’avevano allontanata da un asino che era stato con lei per lunghi dieci anni, Jellybean.

Infatti, prima di essere recuperati i due vivevano insieme in una situazione di estremo degrado: senza acqua, cibo e ombra.

Quando i volontari hanno capito che il motivo era la lontananza dall’amico li hanno ricongiunti e la capra ha ricominciato a mangiare. I volontari hanno deciso di tenerli insieme anche se tutti si sono stupiti della reazione della capra. Ora la capra, non solo mangia ma si fa passare anche il cibo dal suo amico asino. I volontari hanno dovuto affrontare 14 ore di viaggio per ricongiungere i due amici ma ne è valsa la pena. Ora i due animali sono sereni e la capra in poco tempo ha ripreso tutta la vitalità che l’aveva sempre contraddistinta.