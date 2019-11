Una donna va a cena e beve parecchio per questo decide di non guidare e chiama un taxi, il giorno dopo avrà una bella sorpresa

Una donna, Paula Grzelak-Schultz, una sera era andata a cena fuori, all’Original Joes di Sherwood Park, in Alberta, e aveva bevuto parecchio tanto da decidere di non tornare a casa guidando la propria auto ma, prudentemente, di chiamare un taxi.

Il giorno dopo tornò nel parcheggio del ristorante per recuperare la macchina e sul tergicristallo trovò un biglietto su cui era scritto così: “Gentile ospite del Joe’s Sherwood Park Guest, Volevo solo ringraziarti per aver lasciato la tua auto parcheggiata durante la notte. Non so se hai bevuto alcol al nostro ristorante oppure no, ma volevamo ringraziarti per non aver guidato dopo aver bevuto. Includiamo un buono per una libbra delle nostre deliziose ali di pollo. Ti preghiamo di accettare questo come ringraziamento per essere stato responsabile. La vita è preziosa, ti auguriamo un ottimo weekend”.

A scrivere questo biglietto era stato Jay McLean, uno dei soci del ristorante.

Paula ha deciso di postare su facebook questo biglietto e il post ha fatto il pieno di like.