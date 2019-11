Matteo Salvini ha un sogno “Voglio un paese dove una donna possa vestirsi come vuole senza che nessuno azzardi un pensiero fuori posto”

Matteo Salvini ospite a “Cartabianca” su Rai 3 ha parlato di come vorrebbe che l’Italia diventasse e soprattutto di come debbano essere rispettate le donne.

In particolare il leader della Lega ha parlato di sua figlia, una bambina di sei anni, molto amata dall’ex Ministro degli Interni.

Il leader della Lega ha detto senza mezze parole che: “Ho una figlia di 6 anni e farò di tutto perché cresca in un Paese in cui può vestirsi come vuole, prendere la metro a che ora vuole… senza che nessuno si azzardi ad avere un pensiero fuori posto. Non mi rassegno”.

Il leader della Lega ha dichiarato più volte che vuole un’Italia più sicura. A tal proposito, Matteo Salvini, ha più volte detto di essere favorevole all’installazione delle telecamere in ambienti come scuole, asili o case di riposo per garantire la sicurezza di chi frequenta queste strutture.

Solo però il decreto legge predisposto dalla Lega per l’installazione di telecamere in questi luoghi da quanto riferito da Salvini, è stato bloccato dal nuovo governo per non motivi di Privacy.