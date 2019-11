Carolyn Smith sulle fake news pubblicate sul suo stato di salute “Sono viva più che mai, non è giusto che si giochi sulla mia morte, questa volta la farò pagare cara”

Alcuni siti avevano pubblicato la notizia, poi rilevata falsa, che Carolyn Smith era gravissima e parlavano di una morte imminente della coreografa diventata famosissima in Italia per essere una dei giudici del seguitissimo programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci.

Carolyn Smith, dall’ospedale dove si trova per delle cure ha voluto precisare che non è gravissima e sul punto di morire: «Sono viva più che mai! Oggi si riparte. Nuovo trattamento per uccidere le cellule rimanenti. Ho grande fiducia, sto pian piano riorganizzando il mio regime di vita per combattere al massimo questa situazione!».

La famosa coreografa ha scritto su Instagram che è stata la sua oncologa ad avvisarla che alcuni giornali avevano pubblicato la notizia che lei stava morendo.

Carolyn Smith si è scagliata contro i pseudo giornalisti che pur di avere più visibilità non si sono sincerati, prima di scrivere una notizia falsa, del reale stato di salute della coreografa: “Mi è preso un colpo e mi ha fatto incaz***e. Mi ha sconvolto. Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni di fa parte della categoria giornalisti. Cosa ci voleva per cliccare sulla mia pagina IG e FB e vedere la verità?”.

Il giudice di Ballando con le Stelle ha anche detto che: “Questa gente mi hanno creato un casino, un disagio immenso di cui sinceramente non avevo bisogno! Già sapendo che devo riprendere i nuovi trattamenti è già abbastanza pesante a digerire. Ma questa volta non la faccio passare. Non è giusto che giocano sulla salute e la morte mia».