Vivono insieme per 69 anni ma ora la burocrazia li obbliga a separarsi

Una coppia di anziani, Audrey di 89 anni ed Herbert di 91, sono ospiti di una stessa casa di riposo, la Victoria Hill Special Care.

La struttura, però, ha comunicato alla figlia della coppia che i due dovranno essere separati e l’uomo dovrà esser trasferito in un’altra struttura perché la sua demenza che, da un grado tre è passata ad un grado quattro, non gli consente più di stare in quella struttura. La figlia si sta battendo con tutte le sue forze affinchè i genitori non vengano separati. La casa di riposo che attualmente li ospita ha fatto sapere che non c’è alcuna possibilità che Herbert possa continuare a stare ricoverato da loro. Pare che sia la burocrazia a non permetterlo e a niente valgono tutte le rimostranze dei familiari diretti interessati. La figlia ha spiegato che separarli sarebbe un bruttissimo colpo per entrambi anche per il padre che ormai si rende poco conto di ciò che lo circonda ma i sentimenti, in queste situazioni, purtroppo, non occupano alcun posto.

La figlia non si è ancora arresa perché sa che per la mamma sarebbe fatale non veder più il marito e saperlo da un’altra parte da solo.