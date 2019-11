Giorgia Meloni e i sondaggi ora Fratelli d’Italia prepara il piano per superare il M5S, è caccia agli ex grillini delusi

Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia in queste ultimi giorni sta volando nei sondaggi. Mentre la Lega si è stabilizzata tra il 33 e 34%, il partito della Meloni è salito così tanto da arrivare in doppia cifra.

Al momento Fratelli d’Italia, secondo i sondaggi, si attesterebbe tra il 9,5 e il 10,1% dei consensi. Un risultato pazzesco per un partito che solo qualche mese fa non superava il 4% dei consensi.

L’ascesa incredibile di Fratelli d’Italia consente al centrodestra di essere maggioranza assoluta nel paese. Ma Giorgia Meloni è stata sempre ambiziosa e ora con tutto il suo staff ha alzato l’asticella e ha nel mirino il M5S.

Solo un anno fa alle elezioni politiche del 4 marzo Fratelli d’Italia aveva ottenuto il 4,3% dei consensi, nel 2013 non era andato oltre l’1,9%.

Alle europee aveva ottenuto il 6,4%dei consensi. Ma in questi ultimi sei mesi c’è stato un incremento pazzesco che ha portato Fratelli d’Italia in doppia cifra e a superare Forza Italia.

Secondo gli esperti Giorgia Meloni sta conquistando elettori grazie alla sua coerenza politica e alla sua preparazione.

Inoltre Fratelli d’Italia non ha mai partecipato a nessun governo negli ultimi 9 anni e quindi non può essergli addebitato l’attuale stato disastroso in cui affonda il Paese.

Ora Fratelli d’Italia è a caccia degli indecisi e delusi. Si conta in Italia che il 35-40% degli elettori se ci fossero prossime elezioni non saprebbe chi votare o non voterebbe chi ha votato precedentemente.