Calciomercato Inter, Marotta all’assalto di Chiesa, offerta pazzesca alla Fiorentina Gabigol e Politano e tanti soldi

Beppe Marotta ha capito che già a gennaio potrebbe arrivare a Federico Chiesa e sta cercando in tutti i modi per portarlo in maglia nerazzurra.

La dirigenza della Fiorentina ha ancora una volta rifiutato un’offerta della Juventus. L’ordine del padron dei viola è quello che Federico Chiesa non dovrà mai vestire la maglia della Juventus per non creare troppi malumori nella tifoseria.

Intanto non si placano ancora le polemiche sul forte attaccante viola che nell’ultima partita persa contro il Verona non ha voluto entrare in corsa perché stanco.

Un motivo in più per cedere il calciatore che ha sempre dichiarato di voler andare a giocar in una squadra più ambiziosa.

L’Inter, con Beppe Marotta, in queste ore si sta muovendo e l’offerta fatta ai viola e pazzesca. Il dirigente nerazzurro è pronto a mettere sul piatto Gabigol, l’attaccante brasiliano ora al Flamengo che sta facendo faville e il forte attaccante ex Sassuolo Politano.

L’offerta di Marotta non si fermerebbe a offrire in cambio due giocatori ma sarebbe pronto a sborsare anche soldi e tanti soldi si parla di 35 milioni di euro.

A cifre così la dirigenza viola sta iniziando a tentennare…