Viene ingaggiato per uccidere l’amante del marito ma poi se ne innamora

Un uomo in Brasile, Carlos Roberto de Jesus era stato ingaggiato da una donna per uccidere l’amante del marito dopo che aveva scoperto il tradimento. L’uomo, dopo aver preso l’incarico e dopo aver pattuito con la donna la somma per tale incarico, ha iniziato a pedinare la donna e si è subito accorto che si trattava di una donna bellissima.

Giorno dopo giorno e pedinamento dopo pedinamento il killer si è innamorato della donna tanto da fermarla con una scusa e poi raccontarle tutto dichiarando anche il suo amore. I due hanno iniziato una storia e il killer ha finto con la sua cliente di averla uccisa. Poi ha anche riscosso dalla donna, soddisfatta della morte dell’amante del marito, quanto pattuito.

Un giorno, però, i due amanti sono stati visti dalla donna e i tre hanno iniziato a litigare furiosamente per strada tanto che è dovuta intervenire la polizia a sedare gli animi e, quando ha scoperto di cosa si stava litigando e come stavano esattamente le cose ha arrestato la donna per tentato omicidio e l’uomo per estorsione.