Ragazza si sposa e il giorno delle nozze riceve un regalo incredibile dalla mamma che era morta tempo prima

Una donna inglese di 38 anni, Emma Letts, stava organizzando il proprio matrimonio quando la mamma ha ricevuto la terribile notizia di essersi ammalata di tumore ai polmoni. Poiché i medici non avevano dato molte speranza alla donna questa pensò di voler esserci comunque al matrimonio della figlia e pensò un modo molto bello e molto dolce.

Andò nel negozio dove la futura sposa aveva scelto le scarpe per il grande giorno e chiese di volerle pagare lei. Il negoziante spiegò alla donna che la figlia aveva già dato un acconto pari alla metà del prezzo e allora la mamma le pagò per intero e disse di restituire la metà alla figlia. Il negoziante racconta così quel’incontro: “Mi aveva spiegato che aveva il cancro e che non sarebbe riuscita a sopravvivere alle nozze. Quando le dissi che Emma aveva già pagato metà della somma, mi chiese di pagare il prezzo intero e di restituire la somma alla figlia. Sono molto emozionata per quello che è avvenuto”.

Poi prese le scarpe e fece incidere sulla suola questa scritta: “Volevo che tu avessi un mio regalo per il giorno del tuo matrimonio: ecco, queste scarpe sono il mio regalo. Spero che tu possa vivere una giornata magica. Ti mando tanto amore ed un abbraccio forte, mamma“.

Emma racconta cosa è accaduto quando ha letto quella scritta: “Ho visto quel messaggio e non capivo cosa potesse essere, poi ho capito e sono rimasta completamente spiazzata: non riuscivo a parlare né a respirare“.