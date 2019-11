Persona che non si rivela mette buste con soldi autentici nella cassetta della posta, destinatarie persone con problemi economici

Sta accadendo un fenomeno decisamente strano a Villarramiel, un piccolo paesino in Spagna.

Arrivane nelle buche delle cassette delle poste di persone che hanno oggettive necessità economiche delle buste con soldi veri. Nessuno sa chi sia il mittente di tali spedizioni ed è anche strano che destinatari di tali buste siano solo persone che sono in difficoltà economiche, quindi evidentemente conosciute da chi effettua questo gesto. Queste persone , appena hanno avuto le buste si sono recate in banca per capire, innanzitutto, se si trattasse di soldi veri o meno. Accertatesi che i soldi sono veri e spendibili è rimasto il mistero su chi si sta comportando in questo modo così generoso ma anche misterioso.

Anche il sindaco di questa cittadina, Nuria Simon è voluto intervenire sulla questione dichiarando così: “Non sappiamo chi ci sia dietro queste donazioni e che senso abbia questa strana generosità”.

In realtà questa persona non si limita a distribuire danaro ma anche a lasciare nella cassetta dei messaggi molto dolci del tipo: “La principessa della casa”.

C’è molta diffidenza intorno a questa vicenda perché, purtroppo, non si è più molto abituati a gesti generosi quanto a gesti che, apparentemente sono generosi ma che celano brutte intenzioni. Non dovrebbe essere questo il caso ma, comunque, l’attenzione va sempre mantenuta alta.