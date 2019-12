Sta per morire ed esprime l’ultimo desiderio, la Disney lo accontenta

Un paziente, malato terminale ha espresso quello che è il suo ultimo desiderio: riuscire a vedere in anteprima “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” che uscirà nelle sale il prossimo 18 dicembre.

Questa persona, che attualmente è ricoverata presso il Rowans Hospice di Waterlooville, sa che probabilmente, non riuscirà a vedere il film che sta aspettando dal lontano 1977.

La notizia bellissima, unica in questa storia straziante, è che la Disney, appena è venuta a conoscenza di questo desiderio e della condizione in cui si trova la persona che lo ha espresso, ha deciso di accontentarlo e così il paziente potrà vedere in anteprima il suo film preferito.

Per organizzare la giornata al meglio per questa persona malata, l’ospedale ha pensato anche ad una festa a tema.

Il paziente ha voluto esprimere tutto il suo ringraziamento e ha detto così: “Voglio solo fare i miei più grandi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che ciò avvenisse. Sono un grande fan di Star Wars e quello che sto passando è terribile. E poi, ciliegina sulla torta, ho pensato che non avrei visto il film che aspettavo di vedere dal 1977! Non riesco ancora a crederci. L’unico modo in cui riesco a descriverlo è dirvi che questo deve essere ciò che si prova a sentirsi dire che hai vinto un milione di sterline”.