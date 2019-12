Calciomercato Inter, tre regali per Conte, primato in classifica e a gennaio Milinkovic-Savic e Federico Chiesa

Con la vittoria sudata ma meritata contro la Spal l’Inter ha raggiunto il primato in classifica scavalcando la Juventus fermata in casa a sorpresa dal Sassuolo.

Ma sembra che il primato di regalo non sia l’unico regalo in casa Inter per Antonio Conte. Beppe Marotta sta cercando di accontentare uno degli allenatori più intitolati d’Italia per rinforzare la rosa, già fortissima, a gennaio.

In questi ultimi giorni Beppe Marotta sta cercando di chiudere per Milinkovic-Savic della Lazio. Il forte centrocampista ha l’identikit giusto per rinforzare il centrocampo dell’Inter.

La squadra nerazzurra farebbe un bel salto di qualità con l’arrivo del centrocampista della Lazio. Beppe Marotta ha rilanciato la sua proposta mettendo sul piatto 80 milioni di euro per l’acquisto già a gennaio di Milinkovic-Savic.

Altro affondo fatto da Beppe Marotta è stato fatto nei confronti della Fiorentina. Il giocatore sembra oramai in rottura con la squadra viola.

Il direttore generale dell’Inter è pronto a offrire alla Fiorentina Gabigol che ha fatto faville nel Flameng, oltre a Politano scarsamente utilizzato da Antonio Conte nell’Inter pur di arrivare a Federico Chiesa.

L’arrivo di Federico Chiesa in attacco e di Milinkovic-Savic a centrocampo rinforzerebbe di parecchio la rosa dell’Inter.